Prenses Kate Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası teşhis konulmuştu. Kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosuyla duyuran Middleton, kanserin teşhisi sonrasını fırtınalı sular olarak tarif etmiş ve yaşadığı tecrübeyi “karmaşık, korkulu ve öngörülemez” olarak tanımlamıştı.