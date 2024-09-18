Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kanser nedeniyle tedavi gören Prenses Kate Middleton kemoterapi bittikten sonra kraliyet görevlerine döndü - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton kraliyet görevlerine döndü

        Kanser teşhisi sonrası kemoterapi sürecini tamamladığını açıklayan Prenses Kate Middleton, ilk resmi görevine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Prenses Kate Middleton, kanser tedavisinin sona ermesinin ardından kraliyet görevlerine döndü.

          42 yaşındaki Galler Prensesi, dün eşi Prens William ile birlikte kurdukları Kraliyet Vakfı'nın bir parçası olan ve yardım programları geliştiren Erken Çocukluk Merkezi'nin ekip üyeleriyle bir araya geldi. Merkez, erken çocukluk gelişimi üzerine araştırmalar yürütüyor.

        • 2

          Kraliyet ailesinin günlük faaliyetlerinin resmi kaydı olan Mahkeme Genelgesi'ne göre toplantı, Windsor Kalesi'nde gerçekleşti.

        • 3

          Toplantı, Prenses Kate'in 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklamasının ardından geldi. 42 yaşındaki Prens William'ın yanı sıra çiftin 3 çocuğu Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis'nin (6)de yer aldığı video, Prenses Kate'in yakın gelecekte kraliyet görevlerine dönüş yapacağının sinyalini vermişti.

        • 4

          Prenses Kate Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası teşhis konulmuştu. Kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosuyla duyuran Middleton, kanserin teşhisi sonrasını fırtınalı sular olarak tarif etmiş ve yaşadığı tecrübeyi “karmaşık, korkulu ve öngörülemez” olarak tanımlamıştı.

        • 5

          Prenses'in bu yılın devamında birkaç resmi etkinlikte yer alabileceği ifade edilirken, saray kaynakları Middleton’ın tam anlamıyla eski hayatına dönüşü için daha çok yolu olduğunu belirtmişti.

        • 6

          Prenses de videoda bundan sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” demişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa