Prenses Kate Middleton kraliyet görevlerine döndü
Kanser teşhisi sonrası kemoterapi sürecini tamamladığını açıklayan Prenses Kate Middleton, ilk resmi görevine başladı
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Prenses Kate Middleton, kanser tedavisinin sona ermesinin ardından kraliyet görevlerine döndü.
42 yaşındaki Galler Prensesi, dün eşi Prens William ile birlikte kurdukları Kraliyet Vakfı'nın bir parçası olan ve yardım programları geliştiren Erken Çocukluk Merkezi'nin ekip üyeleriyle bir araya geldi. Merkez, erken çocukluk gelişimi üzerine araştırmalar yürütüyor.
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Kraliyet ailesinin günlük faaliyetlerinin resmi kaydı olan Mahkeme Genelgesi'ne göre toplantı, Windsor Kalesi'nde gerçekleşti.
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Toplantı, Prenses Kate'in 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklamasının ardından geldi. 42 yaşındaki Prens William'ın yanı sıra çiftin 3 çocuğu Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis'nin (6)de yer aldığı video, Prenses Kate'in yakın gelecekte kraliyet görevlerine dönüş yapacağının sinyalini vermişti.
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Prenses Kate Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası teşhis konulmuştu. Kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosuyla duyuran Middleton, kanserin teşhisi sonrasını fırtınalı sular olarak tarif etmiş ve yaşadığı tecrübeyi “karmaşık, korkulu ve öngörülemez” olarak tanımlamıştı.
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Prenses'in bu yılın devamında birkaç resmi etkinlikte yer alabileceği ifade edilirken, saray kaynakları Middleton’ın tam anlamıyla eski hayatına dönüşü için daha çok yolu olduğunu belirtmişti.
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Prenses de videoda bundan sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” demişti.
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