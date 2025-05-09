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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!

        Ankara'da, 35 yılık eşi, 65 yaşındaki Adalet Mallı'yı öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren kanser hastası 67 yaşındaki Zekai Mallı'nın, 'Ben öldükten sonra sana kim bakacak' diyerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Çiftin cenazeleri toprağa verilmek üzere Gümüşhane'ye götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:53
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        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
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        Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binada önceki gece meydana gelen olayda; bir süredir bağırsak kanseri tedavisi gören Zekai Mallı (67), 35 yıllık eşi Adalet Mallı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdü.

        KENDİ CANINA DA KIYDI

        Zekai Mallı, daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Çiftin cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketleri Gümüşhane'nin Şiran ilçesine gönderildi.

        "BAKACAK KİMSE OLMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ"

        Çiftin aynı binada oturan komşusu Himmet Yıldız, "Gece sesleri duymuştuk; ama tadilat sesi gibiydi, silah sesi olabileceğini düşünmemiştik. Eve girdiğimizde cesetler içerideydi. Zekai Amca'nın cenazesini gördüm, salondaydı. Eşinin cenazesi yataktaymış. Bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Bunalıma da girince cinayeti gerçekleştirmiş. Sanırım eşini, kendisi öldükten sonra bakacak kimse olmadığı için öldürmüş.

        "BİR SIKINTILARI YOKTU"

        'Ben ölürsem sana kim bakacak' diye söylemleri olmuş. Yakınları da aynı şeyi söylüyor. Birlikte yaşıyorlardı; ama bir sıkıntıları yoktu. Uzun zamandır birlikteydiler. Çok üzüldük, hâlâ olayın şokundayız" dedi.

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        #ankara
        #gümüşhane
        #Son dakika haberler
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