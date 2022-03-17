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Kandilde ne dağıtılır? Berat Kandilinde ne yapılır, ne dağıtılır, bir şeyler dağıtmak sevap mı?

İslam dininde kandiller yardımlaşmayı hatırlamak, kardeşliği yüceltmek, Müslümanların birbirini hazırlaması ve selamlaşması için mübarek günlerdir. Kandil gecelerinde ibadet edilir, dua edilir, zorda olanlara el uzatılır. Mübarek berat kandilinde eşe dosta ve fakire fukaraya bir şeyler dağıtmak isteyen Müslümanlar kandilde ne dağıtılır sorusunu araştırmaya başladı.

17.03.2022 - 11:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Mübarek kandil günlerinde bir şeyler dağıtmak ve yoksullara yardım etmek Müslüman coğrafyalarda oldukça yaygın olan alışkanlıklar arasında yer alır. Mübarek berat kandiinde yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek, ihtiyaç sahiplerini, komşularını, sevdiklerini selamlamak ve kandilini kutlamak isteyen Müslümanlar kandilde ne dağıtılır sorusunun cevabını merak ediyor. 

  • KANDİLDE BİR ŞEYLER DAĞITMAK SEVAP MI?

    İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de kandil günlerine ve kandil günlerinde bir şeyler dağıtmakla ilgili bir ayet bulunmuyor ancak İslam dini yüz yıllardır dünyanın her coğrafyasında bir sosyal kültürün gelişmesine de neden olmuştur. Kardeşliğe, paylaşmaya, sadakaya ve yardımseverliğe önem veren İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın bir zararı yoktur. Aksine, paylaşmak ve zorda olana yardım etmek açısından epey kıymetlidir.

  • KANDİLDE NELER YAPILIR, DAĞITILIR?

    Kandiller İslam kültüründe önemli bir yer kaplıyor. Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yiyecekleri komşularıyla paylaşıyor. Paylaştıkça sosyal ilişkiler güçleniyor. Aynı zamanda fakire fukaraya yardım ediliyor, evde pişenler komşularla olduğu gibi fakir fukarayla da paylaşılıyor. Zorda kalanın karnı doyuruluyor. Yıllardır süre gelen bu kültürde artık yerleşmiş olan bazı tarifler var. Kandillerde pişirilen belli başlı şeyler arasında Kandil Simidi, Lokma Tatlısı, Un helvası, İrmik Helvası en çok bilinenler.

  • Aslında asıl amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtabilirsiniz.

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