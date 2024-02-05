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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan jandarma, operasyon düzenledi.

GECE SAATLERİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ DHA'da yer alan habere göre Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, gece saatlerinde dernek binasına operasyon düzenlendi.

HOROZ DÖVÜŞÜ İÇİN ARENA YAPMIŞLAR Binaya giren ekipler, arenaya dönüştürülen alanda horozların dövüştürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de para yatırarak bahiste bulunarak izlediğini tespit etti. REKLAM

13 HAYVAN SAHİBİNE 94 BİN TL PARA CEZASI Dernek Başkanı Mehmet A. ile yardımcısı Ali D. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından hayvan sahibi 13 kişiye Hayvanları Koruma Kanununa aykırı davranıştan toplam 93 bin 800 TL para cezası kesildi.

KUMAR OYNAYAN 95 KİŞİYE 610 BİN TL CEZA Kumar oynayan 95 kişiye ise toplam 610 bin 375 TL para cezası kesildi. Yaralı bulunan 13 horoz, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı´na teslim edildi. Dernek başkanı Mehmet A. ve yardımcısı Ali D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.