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        Haberler Gündem Güncel Kanalizasyon çalışmasında göçük! 1 kişi öldü - Son dakika haberler

        Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi öldü

        Şanlıurfa'da yapımı devam eden bir kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan Mehmet Sinan Kubat adlı işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:25
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        Kanalizasyon çalışmasında göçük! 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede kanalizasyon borusu döşenirken meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33), toprak altında kaldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce toprak altından çıkartılan Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

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        #son dakika
        #Şanlıurfa
        #Mehmet Sinan Kubat
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