Kanala uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet kanala uçtu. Kazada 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
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Erdemli'de 70 yaşındaki Ahmet Akçıl idaresindeki motosiklet, Limonlu Mahallesi Çaylar Sokak'ta kontrolden çıkarak 2 metrelik şarampolden yuvarlanarak kanala düştü.
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Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Kaza yerine ulaşan ekipler, Akçıl’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenaze ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.