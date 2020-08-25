Kanal D canlı yayın akışında bugün PAOK - Beşiktaş maçı olacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için çok kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, ön eleme turunda tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Yunanistan'da PAOK'un konuğu olacak. Kanal D PAOK - Beşiktaş maçı saat kaçta yayınlanacak? 25 Ağustos Kanal D canlı yayın akışı...

Paok - Beşiktaş Maçı Fragmanı yayında! Paok - Beşiktaş Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Maçı Salı akşamı saat 21.00’da Kanal D’de!

KANAL D YAYIN AKIŞI 25 AĞUSTOS

20:00 Çok Güzel Hareketler

21:00 PAOK Beşiktaş maçı canlı

23:15 Süper Magazin

01:15 Hekimoğlu

KANAL D UYDU AYARLARI

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet almakta sıkıntı yaşıyor... Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak... Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazanabildi. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi.

Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu karşılaşmaların birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar ligi'nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı.