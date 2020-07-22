Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken Beşiktaş'ta kanat oyuncularının hücuma katkısı koca bir sezon geride kalırken hayal kırıklığı yarattı! Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; bu sezon Süper Lig maçlarında kanatlarından beklediği verimi bir türlü alamayan siyah-beyazlılarda, Tyler Boyd 1 gol ve 1 asist, Jeremain Lens 2 gol ve 4 asist, Kevin N'Koudou 3 gol, Abdoulay Diaby ise 4 gollük katkı sağladı. Kanatların toplam katkısı 10 gol ve 5 asist olurken bu rakam defans oyuncularının dahi gerisinde kaldı. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde golleri Domagoj Vida ile Gökhan Gönül kaydetmişti.
VIDA'DAN 5 GOL, CANER'DEN 10 ASİST!
Kartal'da yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayrılacağı konuşulan Domagoj Vida ligde 5 gol atarken Gökhan Gönül 4 gol ve 3 asist, Caner Erkin ise 3 gol ve 10 asist üretti. Savunmacıların toplam gol katkısı 12 gol ve 13 asist oldu.
|Futbolcu
|Maç (Lig)
|Gol
|Asist
|Vida
|30
|5
|-
|Gökhan Gönül
|29
|4
|3
|Caner Erkin
|30
|3
|10
|TOPLAM
|12
|13
|Lens
|23
|2
|4
|Tyler Boyd
|20
|1
|1
|N'Koudou
|25
|3
|-
|Diaby
|30
|4
|-
|TOPLAM
|10
|5
23.5 MİLYON EURO'LUK HAYAL KIRIKLIĞI
Kartal, sene başında Tyler Boyd için Vitoria Guimaraes'e 2.4 milyon Euro, Kevin N'Koudou için ise Tottenham'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş, Diaby'yi ise Sporting'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Jeremain Lens ise 3 sezon önce 6 milyon Euro'yu bulan maliyetle Sunderland'den transfer edilmişti. Bonservis bedeli toplamda 12.4 milyon Euro'yu bulan bu dörtlünün, sezonluk maaş yükü ise 6.7 milyon Euro'yu bulurken buna karşılık alınan katkı büyük hayal kırıklığı yarattı.
|Futbolcu
|Sezon
|Bonservis
|Maaş
|Toplam maliyet
|Lens
|3
|6 milyon Euro
|2.2 milyon Euro
|12.6 milyon Euro
|Tyler Boyd
|1
|2.4 milyon Euro
|1.2 milyon Euro
|3.6 milyon Euro
|N'Koudou
|1
|4 milyon Euro
|1.8 milyon Euro
|5.8 milyon Euro
|Diaby
|1
|Kiralık
|1.5 milyon Euro
|1.5 milyon Euro
|TOPLAM
|23.5 milyon Euro
SERGEN YALÇIN TRANSFER İSTİYOR AMA...
Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin ardından yeni sezonda 8-10 transferin gerektiğini açıklarken bunlardan ikisini kanat bölgesi için talep etti. Mevcut kanatların yetersizliğine dikkat çeken Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni sezonda daha skorer iki oyuncunun kadroya katılmasının şart olduğunu vurguladığı kaydedildi. Lens'in 2022, N'Koudou ve Boyd'un 2023'e kadar bulunan sözleşmeleri ise yönetimin bu noktada canını sıkan en büyük konu.
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