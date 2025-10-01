Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kan verdikten sonra kolunuzun morarmasının sebebi sandığınızdan daha farklıymış!

        Kan verdikten sonra kolunuzun morarmasının sebebi sandığınızdan daha farklıymış! İşte nedeni...

        Kan vermek, hem sağlığa faydalı bir süreçtir hem de hayat kurtarıcı bir adımdır. Ancak bazı kişiler kan bağışı sonrasında iğnenin yapıldığı bölgede morarma ile karşılaşabilir. Bu durum genellikle endişe yaratmaz, fakat nedenini bilmek önemlidir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:30
        Kan verme sonrası neden morluk oluşur?
        Kan bağışı sonrası kolunuzda morluk oluştu mu? Pek çok kişide görülebilen bu durumun arkasında basit nedenler yatıyor. Doğru yöntemlerle morluğun daha hızlı iyileşmesini sağlamak da mümkün...

        KAN VERME SONRASI MORLUK NORMAL MİDİR?

        Kan verme işlemi sırasında damar içine iğne girer ve belirli miktarda kan alınır. Bu sırada damarın etrafındaki küçük kılcal damarlar da zarar görebilir. Damar dışına sızan az miktardaki kan, cilt altında birikerek morluk oluşturur. Dolayısıyla bu durum çoğu zaman doğal ve geçici bir süreçtir.

        MORLUĞUN OLUŞMA SEBEPLERİ

        Morlukların en yaygın nedeni, iğnenin damara giriş ve çıkışında oluşan küçük sızıntılardır. Ayrıca iğnenin damar yerine dokuya denk gelmesi, kolun hemen kaldırılmaması ya da işlem sonrası fazla hareket edilmesi morluk riskini artırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde de bu ihtimal daha fazladır.

        MORLUĞU ÖNLEME YOLLARI

        Kan verdikten sonra hemşirenin bastırdığı pamukla birkaç dakika baskı yapmak çok önemlidir. Kolunuzu kalp seviyesinden yukarıda tutmak, damar dışına kan sızmasını engelleyebilir. Ayrıca bağıştan hemen sonra ağır eşyalar taşımamak ve kolu fazla zorlamamak morluk oluşumunu azaltır.

        MORLUK OLUŞTUĞUNDA NE YAPILMALI?

        Morluk oluştuysa endişelenmeye gerek yoktur. İlk 24 saat içinde soğuk kompres yapmak, kanın yayılmasını engelleyerek morluğun küçülmesini sağlar. Sonraki günlerde ise ılık kompres uygulamak kan dolaşımını artırarak morluğun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

        Morluklar genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Ancak ağrı çok şiddetliyse, morluk giderek büyüyorsa ya da beraberinde şişlik oluşmuşsa bir doktora başvurmak gerekir. Nadiren de olsa damar duvarında daha ciddi bir hasar oluşmuş olabilir.

        Kaynak: Healthline, NHS Blood and Transplant

        Fotoğraf kaynak: ShutterStock

