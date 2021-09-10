Rehin alan kocaya pencereden müdahale!

DHA

Bursa'da, saat dün 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Kale Sokak'ta 8 katlı bir binanın 2´nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.H. (32) ile eşi S.H. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dairenin kapısını içeriden kilitleyen B.H., mutfaktan ekmek bıçağı aldı.

MAHALLELİNİN İHBARIYLA POLİS GELDİ

DHA'da yer alan habere göre bunu gören S.H., kendisini bir odaya kilitleyip, çığlık atarak yardım istedi. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. B.H.´yi ikna etmek için uzun süre uğraş veren polis ekiplerinin çabası sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine polis ekipleri, eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

SAÇLARINDAN TUTUP DÖVDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, gelen itfaiye merdiveniyle S.H.´nin bulunduğu odaya girmek istedi. Ancak bu sırada B.H. eşinin bulunduğu odanın kilitli kapısını kırarak içeri girdi. B.H., eşi S.H.´nin saçlarından tutup dövmeye başladı. O anlar, kameraya da yansıdı.

ÜÇ POLİSE DE YARALADI

Pencereden eve giren ekipler, bıçakla kendisine direnen B.H.´yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Arbede sırasında B.H., 3 polisi kolları ve ellerinden yaraladı. B.H. polis merkezine götürüldü.

BABASI GÖRÜNTÜ ÇEKİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada B.H.'nin babası C.H. olayı görüntüleyen gazetecileri engellemeye çalıştı. C.H. polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

S.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.