Lunapark'taki ölümde son an! Akılalmaz iddia!

İstanbul Avcılar'da, dün Denizköşkler Sahil’de bulunan Lunapark’ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeynep Günay (19) ailesiyle gittiği lunaparkta bir oyuncağa bindi.
OYUNCAKTAN İNMEK İSTEDİ
Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevliler aldırış etmedi.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız fenalaştı. Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti. Günay, lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
"KUSMUĞU NEFES BORUSUNU TIKADI" İDDİASI
Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay’ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.
HAYALİ PSİKOLOG OLMAKTI
Zeynep Günay’ın başarılı bir öğrenci olduğu bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği hayalinin ise psikolog olmak olduğu öğrenildi.
"2-3 TOKAT ATIN KENDİNE GELİR"
Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi. Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay, "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada oyuncağa biniyorlar. Hareket ediyor, daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10-15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar.
"GEÇ KALINDIĞI İÇİN YEĞENİM ÖLDÜ"
Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz.
DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Böyle bir olay oldu; bir Allah’ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Zeynep Günay’ın cenaze namazı ise dualar eşliğinde Avcılar’da kılındıktan sonra Beylikdüzü’nde defnedildi.
SON ANLARI KAMERADA
Günay’ın vefatından birkaç dakika önce bindiği oyuncaktaki anları ise akrabası tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler’de Günay’ın oyuncaktaki ilk anları görülüyor.
LUNAPARKTAN AÇIKLAMA YAPILDI
Yaşanan olaya ilişkin lunapark tarafından da şu açıklamada bulunuldu:
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