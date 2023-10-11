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İzmir'in Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki bir barda, 20 Eylül'de saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

YANGININ NEDENİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİ Emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner. DHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alıp söndürdü. Yangının nedeni ise tespit edilemedi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İşletme sahibi Mustafa Bendeş. Ekiplerce kontrolde, dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) öldüğü tespit edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş (52) ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bendeş de hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN İTİRAF E.B., cezaevine gönderildi. Önceki gün emniyete giden Esra Başkaya (36), olayla ilgili ifade verdi. Hayatını kaybeden Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya'nın, olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

ALEVLER YÜKSELİNCE KAÇMIŞ Bir süre bekleyip, yangının dükkanı sardığını görünce olay yerinden kaçtığını ancak aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu söylediği kaydedildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Başkaya itirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Başkaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.