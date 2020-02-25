DHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki, İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak'ta bulunan bir evde evlat babasını bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 17 kez polise şikayet bulunulan İbrahim Halil S. (54),dün gece de eşi M.S.'ye şiddet uyguladı.

GÖĞSÜNE BIÇAĞI DEFALARCA SAPLADI

DHA'da yer alan habere göre çiftin evde bulunan oğlu A.S. (17) de duruma tepki gösterip, babası ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.S., üzerinde bulunan bıçağı, babasının göğsüne art arda sapladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İbrahim Halil S., olay yerinde hayatını kaybetti. Karayollarından emekli olduğu belirtilen İbrahim Halil S.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABAANNESİ SÜREKLİ ŞİDDETİ DOĞRULADI

Polisin gözaltına aldığı A.S. ise cinayette kullandığı bıçağı liman mevkiindeki bir konteynere attığını söyledi. Bıçak konteynerde bulunurken A.S. ifadesinde, babasının annesi M.S.'ye sürekli şiddet uyguladığını anlatarak, "Yine şiddet uygulayıp, hakaretler edince bir anda sinirlerime hakim olamadım" dedi. A.S.'nin sorgusu sürüyor.