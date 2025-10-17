Habertürk
        Kamyonla çarpıştı! 4 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Kamyonla çarpıştı! 4 kişi öldü!

        Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda hafif ticari araç, bir kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:37
        Kamyonla çarpıştı! 4 kişi öldü!
        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Osman Kurt'un kullandığı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
