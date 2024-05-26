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        Haberler Gündem Güncel Kamyonetteki hayvan pisliğini dereye boşalttı

        Kamyonetteki hayvan pisliğini dereye boşalttı

        Mardin'de bir kişi, kamyonetle getirdiği hayvan pisliğini dereye boşalttı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:43
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        Kamyonetteki hayvan pisliğini dereye boşalttı
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        Nusaybin ilçe merkezinden geçen Çağ Çağ Deresi'nin üzerindeki köprüye kamyonetle gelen 3 kişi, dün içerisinde hayvan pisliği bulunan torbaları suya boşalttı.

        O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüler sonrası Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

        Hayvan yetiştiricisi olduğu belirlenen F.O, adresinde gözaltına alındı.

        F.O. hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan işlem başlatılırken, belediye ekipleri de derede temizlik çalışması yaptı.

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