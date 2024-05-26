Kamyonetteki hayvan pisliğini dereye boşalttı
Mardin'de bir kişi, kamyonetle getirdiği hayvan pisliğini dereye boşalttı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nusaybin ilçe merkezinden geçen Çağ Çağ Deresi'nin üzerindeki köprüye kamyonetle gelen 3 kişi, dün içerisinde hayvan pisliği bulunan torbaları suya boşalttı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sonrası Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Hayvan yetiştiricisi olduğu belirlenen F.O, adresinde gözaltına alındı.
F.O. hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan işlem başlatılırken, belediye ekipleri de derede temizlik çalışması yaptı.