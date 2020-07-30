Kamuran Akkor ile 'Arabeske Devam'

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"Arabeske Devam" albüm serisinin ikincisi "Arabeske Devam 2" ile yakında sevenleriyle bir araya gelecek olan Kamuran Akkor, albümün ilk teklisi "Dargınım" ile albüm müjdesini veriyor.

Sözleri Mehmet Aslan, müziği Fethi Demir'e ait olan ve daha önce Müslüm Gürses, Hüseyin Altın gibi sanatçılar tarafından seslendirilen "Dargınım", bu kez Kamuran Akkor'un sesiyle yeniden hayat buluyor.

Kamuran Akkor'un "Arabeske Devam 2" albümünün ilk teklisi "Dargınım", 31 Temmuz'da tüm dijital platformlar aracılığıyla dinleyicilerle buluşacak.