'Kamuda tasarruf paketi' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Soma'da açıklamalarda bulundu. 'Kamuda tasarruf paketi'ne ilişkin konuşan Özel, şunları kaydetti:

"3 yıl boyunca yeni personel istihdam edilmeyeceğini, sadece emekli kadar personel alınacağı ve kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceği ise emekçiler açısında son derece riskli bir durumdur. Bu, örtülü bir IMF programıdır. IMF'yi getirirseniz 'yeni kamu personeli alma, işçiye, emekliye zam verme, esnek çalışma modelleri geliştir' diyecek zaten. Şu anda IMF'nin hayal ettiği, işçinin camına gelmiştir. Gulyabani, işçilerin camındadır, onlara bir tek gücü yetmektedir. Birazcık işverenlere, birazcık zenginlere, birazcık multi milyarderlere, Kur Korumalı Mevduat'la servetine servet katanlara yönelsinler."

"YAYINLADIĞIMIZ GENELGE BUNUN DA İLERİSİNDE"

"Öğretmenler atama bekliyor, 20 bin öğretmen emekli olacak, 20 bin alacaksın. Bir milyon kişi okuttun. Dünya kadar işsiz var, 'kamuya alım yapmayacağım' diyor. Elbette konvoy olmasın, benzin tasarrufu olsun, kiralama olmasın, yerli araç kullanılsın, hepsini destekliyoruz, bizim dün yayınladığımız genelgemiz bunun da ilerisindedir. Ama istihdamsızlık, esnek çalışma, kıdem tazminatı birikmeden çalıştırma emeği sömürecek modellerin tamamı için işçilerin arkasındayız. Bunlardan tasarruf değil, yapılacak iş, adil bir vergi sistemidir. Türkiye'de verginin yüzde 65'i dolaylı vergi, yüzde 24'ü çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Geriye kalıyor yüzde 11, esas vergi vermesi gereken, kazananlar yüzde 11'i veriyor."

"SOMA DAVASI YENİDEN GÖRÜLMELİ"

Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasına ilişkin davanın yeniden görülmesi gerektiğini de söyledi. Maden faciasının 10. yılında Soma Belediyesini ziyaret eden Özel, ilçede büyük bir acıyı hep birlikte göğüslediklerini, Somalı ailelerle birlikte yas tuttuklarını dile getirdi.

Adalet arayışında da ailelerle birlikte olduklarını kaydeden Özel, 87 duruşmayı ailelerle takip ettiğini, sorumluların hak ettiği cezayı almadan davanın tamamlandığını, kamu görevlileriyle ilgili yargılamanın ise yeni başladığını belirtti.

Özel, adaleti sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayarak, "Soma davası yeniden görülmelidir. Soma da yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz. Soma'daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma'ya adalet gelmeden Özgür Özel, hayata gözlerini yumarsa ki yumamaz, gözü açık gider." diye konuştu.