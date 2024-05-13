KAMUDA SERVİS KALKIYOR MU, 2024 SERVİSLER KALKTI MI?

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Bakan Şimşek kamudaki servislerin kaldırılacağını, “İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.” cümleleriyle duyurdu.