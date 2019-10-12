Kamışlı nerede? sorusu Barış Pınarı Harekatı sebebiyle merak edilmeye başlandı. Kamışlı şehri Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında yer alıyor. İşte Kamışlı haritası ve nüfusu...

KAMIŞLI NEREDE?

Kamışlı, Suriye'nin kuzey doğusunda, Hasiçi İli'nin merkezi olan şehirdir. Ayrıca, Hasiçi İli'nin en büyük şehridir.

KAMIŞLI HARİTASI

KAMIŞLI'NIN NÜFUSU

Kamışlı Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına yakın bir kenttir. Nüfusu 232,258'dir (2004).

Irak sınırı ve Nusaybin'e komşu olan kent son yıllarda bulunan petrol sayesinde hızla gelişmektedir.

Kamışlı şehri her yıl Aralık ayında büyük bir Yılbaşı geçit töreni ve her yılın mart ayında büyük bir kalabalık tarafından Nevruz festivalini kutlaması ile ünlüdür

Kamışlı ekonomisi tarihsel olarak petrol sanayisi üzerine kurulmuş olsa da, Kamışlı şehri yürüttüğü tarım alanında önemli gelir kalemlerini oluşturur.