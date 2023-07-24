Kamerun'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamerun'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da, bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

AA'nın ülke basınına dayandırdığı haberlere göre, Douala'nın 5. bölgesindeki Ndogbong semtinde bulunan 4 katlı bir bina çöktü.

Göçük altında kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 5 kişi ise ağır yaralı olarak bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Göçük altında 16 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Bina enkazında arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.