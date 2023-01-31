Kambur balina karaya vurdu

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island'daki Lido Beach'te yaklaşık 11 metrelik kambur balina bulundu.

Associated Press'in haberine göre yetkililer balinanın bulunduğunda hala canlı olduğunu ancak kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi.

Yetkililer okyanusa geri sürüklenmemesi için balinayı vinç yardımıyla sudan çıkardı.

Hayvanda belirgin bir travma izine rastlanmazken balinanın sahile vurmasına neyin sebep olduğu araştıracağı belirtildi.

Ülkenin okyanuslarından ve balıkçılıktan sorumlu Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, geçen yıl ABD'nin Atlantik kıyılarında 19 kambur balinanın karaya vurduğunu açıkladı.

Bu yılın ilk ayında Maine'den Florida'ya kadar karaya vuran balinaların sayısı şimdiden 7 oldu.

Yetkililer ve çevreciler ise, balinaların gizemli ölümlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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