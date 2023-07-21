Kamboçya nerede, hangi kıtada yer alır? Kamboçya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?
Kamboçya, tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yer almıştır ve Khmer İmparatorluğu dönemiyle de tanınır. Angkor Wat gibi tarihi tapınakları, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla turistler için popüler bir destinasyondur. Ülkenin başkenti Phnom Penh, ekonomik, politik ve kültürel merkez olarak önemli bir rol oynar ve Kamboçya'nın en büyük şehirlerinden biridir.
Kamboçya, Güneydoğu Asya'da bulunan bir ülkedir. Coğrafi olarak kuzeyde Laos, doğuda Vietnam, güneyde Körfez'de bulunan Tayland ve batıda Tayland'ın bir kısmıyla sınır komşusudur. Ayrıca güneybatıda Kamboçya'nın kıyıları, Tayland Körfezi'ne açılır.
Kamboçya Başkenti
Kamboçya başkenti "Phnom Penh"dir. Phnom Penh, ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezi olarak önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda Kamboçya'nın en büyük şehirlerinden biridir. Phnom Penh, Tonle Sap Nehri'nin kıyısında bulunur ve ülkenin güneydoğusunda yer alır. Tarihi ve kültürel mirası, anıtları, sarayları, tapınakları ve müzeleriyle ülkenin ziyaret edilen yerlerinden biridir. Modern altyapısı, restoranları, alışveriş merkezleri ve gece hayatı ile canlı bir şehirdir.
Kamboçya Bayrağının Anlamı
Kamboçya bayrağı, ülkenin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan anlamlı sembollerle tasarlanmıştır. Bayraktaki renkler ve sembollerin anlamları şunlardır:
Kamboçya bayrağının anlamı, ülkenin milli kimliğini ve değerlerini yansıtan sembollerle tasarlanmıştır. Her renk ve sembol Kamboçya'nın tarihini, kültürünü ve ulusal ruhunu ifade eder. Bayrak, 9 Kasım 1993 tarihinde Kamboçya'nın yeniden bağımsızlığını kazanmasından sonra kabul edilmiştir ve o tarihten bu yana ülkenin resmi bayrağı olarak kullanılmaktadır.
Kamboçya Nüfusu
2023 yılı itibarıyla Kamboçya nüfusu tahmini olarak 16-17 milyon arasındadır. Kamboçya para birimi ise "Riel"dir ve uluslararası kısaltması "KHR" şeklindedir. Ancak Kamboçya'da yaygın olarak kullanılan bir diğer para birimi de ABD Dolarıdır. ABD Doları, turistler ve yerel halk arasında günlük işlemler için sıkça tercih edilen bir para birimidir ve birçok alışveriş merkezi, restoran, otel ve turistik mekanlarda ABD Doları ile ödeme yapılabilmektedir.
Kamboçya Türkiye Saat Farkı
Kamboçya ile Türkiye arasında saat farkı bulunmaktadır. Kamboçya, Coordinated Universal Time (UTC) +7 saat diliminde yer alırken Türkiye UTC+3 saat dilimindedir. Bu nedenle Türkiye'den 4 saat ileridedir. Fakat yaz saati uygulaması dönemlerinde Kamboçya Türkiye saat farkı değişebilir.
Kamboçya Şehirleri
Bu enteresan ülke, farklı bölgelerde yer alan çeşitli şehirlerden oluşur. Kamboçya şehirlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.