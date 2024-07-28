Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi. REKLAM

Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu miktar 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti. ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.