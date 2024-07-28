Kamala Harris seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasında sosyal medya platformu TikTok'u da kullanmaya başladı.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Harris, "@kamalaharris" adlı TikTok hesabında bir video yayımladı.

Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine yönelik yürüttüğü kampanya için TikTok'ta paylaştığı videoda, "Son zamanlarda TikTok ana sayfasına videolarımın düştüğünü duydum. Bunun üzerine ben de platforma şahsen katılayım istedim." ifadelerini kullandı.

Harris'in 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. REKLAM Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu. Trump da TikTok'ta hesap açmıştı Eski ABD Başkanı Donald Trump da başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı TikTok'a haziranda katılmıştı. Videoda "Burada olmak gurur verici." ifadesini kullanan Trump'ın hesabının takipçi sayısı açıldıktan kısa süre içinde milyonu aşmıştı.