Show TV’de yayınlanan ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi Kalpazan, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. 3. bölümüyle ekrana gelen diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için tek parça ve kesintisiz izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık.