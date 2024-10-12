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        Haberler Televizyon 'Kalpazan' dizisinden çarpıcı toplu afiş yayımlandı

        'Kalpazan' dizisinden çarpıcı toplu afiş yayımlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ın toplu afişi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:00
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        Çarpıcı toplu afiş yayımlandı
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        SHOW TV'nin, O3 Medya imzalı ekrana gelmek için gün sayan dizisi 'Kalpazan'ın toplu afişi yayımlandı. Afişte, dizi kadrosunun yıldız isimleri Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi güçlü oyuncular eşlik ediyor.

        Afiş, dizinin karanlık ve gizem dolu atmosferini mükemmel bir şekilde yansıtırken, sosyal medyada ise övgü dolu paylaşımlar aldı. Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen Kalpazan, izleyicilere adrenalin dolu bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor.

        21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında başlayacak olan 'Kalpazan', güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere ‘İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?’ sorusunu sorgulatacak.

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        #KALPAZAN

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