Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kalpazan 6. bölüm canlı izle | Show TV Kalpazan son ve yeni bölümü anlık, kesintisiz, canlı yayın izleme ekranı

        Kalpazan'da bu akşam neler olacak? Kalpazan 6. bölüm canlı izle

        Pazartesi akşamları ekranlara gelen Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan, tüm heyecanı ile sürüyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak dizide seyirciyi yine heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kalpazan 6. bölüm özeti ve diziyi anlık izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kalpazan 6. bölümü ile bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde; Adem artık dolu dolu yaşamaya karar verirken korkusuz tavrı da dikkat çekiyor. Canan, Adem’in parasının kaynağını merak ederken Ayşe de Kartal’dan parayı kimin bastığını öğrenmeye çalışıyor. Adem’in arabaya saldırırken ki görüntüleri tanıtıma damgasını vururken Kartal ve Ayşe arasında neler olacağı bugünkü bölüme olan heyecanı arttırıyor. İşte, Kalpazan 6. bölüm özeti ve yeni bölümü canlı izleyebileceğiniz link...

        • 2

          KALPAZAN 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Adem, Canan’ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan’ın Sinan’ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar.

        • 3

          Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.

        • 4

          Bayram’ın emniyete götürülmesi ile Bayram’ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır.

        • 5

          Ancak Ayşe’nin bu operasyonu yürütmesi Fuat’la karşı karşıya gelmesine neden olur.

        • 6

          Bayram, Adem’in ve Kartal’ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir’i arar.

        • 7

          KALPAZAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek Kalpazan yeni bölümünü canlı yayın ekranından anlı olarak izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa