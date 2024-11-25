Kalpazan 6. bölümü ile bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde; Adem artık dolu dolu yaşamaya karar verirken korkusuz tavrı da dikkat çekiyor. Canan, Adem’in parasının kaynağını merak ederken Ayşe de Kartal’dan parayı kimin bastığını öğrenmeye çalışıyor. Adem’in arabaya saldırırken ki görüntüleri tanıtıma damgasını vururken Kartal ve Ayşe arasında neler olacağı bugünkü bölüme olan heyecanı arttırıyor. İşte, Kalpazan 6. bölüm özeti ve yeni bölümü canlı izleyebileceğiniz link...