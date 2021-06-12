Kalbin çeşitli nedenlerle durması sonucunda meydana gelen anlık kan dolaşımı sağlanmaması durumunda kalbe baskı yapıp kan dolaşımını tekrar başlamasını sağlamak amacıyla uygulanan tekniğe kalp masajı denir. Kalp masajını yalnızca ilk yardım sertifikasına sahip kişilerin yapması gerekiyor.

KALP MASAJI NASIL YAPILIR

Öncelikle kazazedenin boynundaki şah damarından nabız kontrol edilmeli ve kalp atışlarını durduğundan emin olunmalıdır. Nabız alınamıyorsa kazazede sert zemine sırtüstü yatırılmalı Tercihen kazazedenin sağ tarafına diz çökülmelidir

Sternum kemiğinin (iman tahtası) alt ucundan 2 - 3 parmak yukarı kısım belirlenmeli veya kemiğin orta noktası belirlenerek alt yarısının orta-alt kısmı belirlenmeli Bir elin ayası buraya yerleştirilmeli ve diğer el üzerine yerleştirilmeli Uygulanan gücün tek bir noktadan verilmesi için elin sadece ayası temas etmeli, parmaklar göğüs kafesi ile temas etmemelidir. Göğüs kemiği üzerine dik olarak baskı uygulayabilmek için dirseklerin bükülmemesine dikkat edilir. Her baskıda göğüs kafesinin 4 cm kadar aşağıya inmesi sağlanmalıdır. Bu işlem dakikada 80-100 kez olacak tempoda uygulanmalıdır.

Sıkıştırma ve gevşetme süreleri eşit olmalı ve İşlem sırasında ellerin göğüs üzerindeki yeri değişmemelidir. En az 3 dakikada bir kalbin kendi kendine çalışmaya başlayıp başlamadığını anlamak için nabız kontrol edilmelidir. Kalp kendiliğinden çalışmaya başladığı anda Kalp Masajına son verilmelidir. Kalp kendiliğinden çalışmaya başlamadıysa, tıbbi yardım gelinceye kadar uygulamaya devam edilmelidir.

Çocuklarda Kalp Masajı Nasıl Yapılır?

Kalp masajı 2-8 yaş arası çocuklarda tek elle göğüs kemiği ortalama 2-3 cm, 2 yaşına kadar olan çocuklarda iki parmak ile 1-2 cm çökecek kadar ve dakikada ortalama 100 defa yapılır.

Bebeklerde kalp masajı baş parmaklarla her iki meme hattının ortasının bir parmak altına yapılır.

Solunumla alınan havanın oksijeni kan yolu ile beyine ulaşır. Beyin oksijensizliğe en fazla 5 dakika dayanabilir. Bu süreden sonra beyinde çok ciddi hasar ya da ölüm olur. Bu nedenle gerek suni solunuma, gerekse kalp masajına en kısa sürede başlamak gerekir Bir yaralıya hem suni solunum, hem de kalp masajı birlikte yapılacaksa: Sadece bir ilkyardımcı varsa önce 2 defa suni solunum yapar, sonra 30 kalp masajı yapar ve bu şekilde devam eder. İki ilkyardımcı varsa biri 30 kalp masajı yapar, diğeri 2 defa suni solunum yapar. Bir erişkinde dakikada 75 kalp masajı 15 suni solunum yapılmalıdır.

Yetişkinlerde Dış Kalp Masajı Ve Yapay Solunumun Birlikte Uygulanması Nedir ?

1- Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur.

2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup “iyi misiniz?” diye sorularak bilinci kontrol edilir; eğer bilinci yok ise:

3- Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır;

4- Hasta/yaralı sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.

5- Hasta/yaralının yanına diz çökülür.

6- Hasta/yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır.

7- Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

8- Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir; hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir.

9- Hasta/yaralının ağız içi kontrol edilir; görünen yabancı cisim var ise çıkartılır.

10- Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir:

Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır.

Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.

11- Hasta/ yaralının solunumu yok ise.

12- Çevrede başka kimse yok ve ilkyardımcı yalnız ise, kendisi 112’yi arar.

13- Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

14- Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir.

15- Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir

16- Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur.

17- Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) bası uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır.

18- Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır.

19- Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/ yaralının burnu kapatılır.

20- Normal bir soluk alınır, baş geri çene yukarı pozisyonunda iken hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir.

21- Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 kurtarıcı nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir.

22- Hasta/ yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır, (30;2)

23- Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

KALP MASAJININ MUCİDİ "JAMES JUDE"

Dünyada milyonlarca kişinin hayatını kurtaran kalp masajı tekniğini geliştiren Amerikalı cerrah James Jude, 87 yaşında hayata veda etti. Ünlü cerrahın oğlu Peter Jude, uzun süredir rahatsız olan babasının Miami'de tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıkladı. Jude, 1950'lerin sonunda Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken göğsün ortasına elle ritmik olarak basınç uygulamanın kalbi yeniden çalıştırabileceğini ortaya çıkarmıştı. Okul arkadaşları William Kouwenhoven ve Guy Knickerbocker ile çalışmalarını sürdüren Jude, kalp masajına suni teneffüsü de ekleyerek tıp dünyasında kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) olarak bilinen ilk yardım tekniğini geliştirmişti. Kalp masajının mucidi James Jude öldü.

Kariyerine Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Jackson Memorial Hastanesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümü başkanı olarak devam eden Jude, CPR tekniğinin dünyada yaygın olarak kullanılması için çalışmalarda bulunmuştu. Amerikan Kalp Derneği, 1963'te Jude'un geliştirdiği CPR tekniğini resmen onaylamıştı. Amerikan Kalp Derneği'nin Miami'de başkanlığını yapan Jude, Bahamalar'daki Sir Victor Sassoon Kalp Vakfı'nın kalp hastası yoksul çocuklara yardım etmek için başlattığı kampanyaya da destek vermişti. Jude, 2011'de Parkinson teşhisi konulana kadar çalışmalarına devam etmişti.