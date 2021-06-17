Vakalar pandemiyle birlikte arttı! Kalp krizi zannedip acile gidiyorlar ama...

Göğüste sol kola doğru yayılan ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı sonrası kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvuran hasta sayısında son dönemde bir artış olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, kırık kalp sendromuna dikkat çekti.
Hastalığın belirtilerinin kalp kriziyle karıştırıldığını anlatan Doç. Dr. Ermiş, "Kalplerin mecazi olarak kırıldığı doğru ancak bilimsel olarak da kırılıyor. Kırık kalp sendromunda kişi tıpkı kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder ve bu şikâyetlerle bize başvurur. Tipik bir göğüs ağrısı, sol kola yayılan bir ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı kişiye eşlik eder. Tansiyon düşüklüğü ve bulantı şikayetleri de görülebilir, yani bir kalp krizi gibi başvururlar. Anjiyografide gördüğümüz ise hastaların damarlarının normal, koroner arterlerin açık olması durumudur" dedi.
Bazı hastaların ritim problemleri yaşadığını anlatan Doç. Dr. Ermiş, "Bu hastaların yoğun bakımda takip edilmesi gerekir. Çünkü ciddi anlamda kalp performansları düşer. Kalp yetmezliği tedavisi vermek zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Kalp ultrasonunda kalbin bir bölümünün balonlaştığını, iyi kasılmadığını görüyoruz. Aynı görüntüyü damarları görüntüledikten sonra kalbin içerisine kontrast boyar madde verdiğimiz zaman da görüyoruz ve buna `apikal balonlaşma sendromu´ da deniyor. Kalbin uç kısmının balonlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Kalbin bir bölümünün halka şeklinde kasılmayıp balonlaşması durumu yaşanıyor" diye konuştu.
Kırık kalp sendromunda hastaların çok ağır stres yaşadığını anlatan Doç. Dr. Ermiş, "Yaşanan durumu muhakkak sorgulamamız gerekiyor. Hastaların çoğunda ani ölüm, aile içi şiddete maruz kalma, kişinin başa çıkamayacağı bir hastalık tanısı alması hikayesi oluyor. Son dönemde popüler olmasının nedeni, literatürde koronavirüsle ilişkili bildirilmiş vakaların olması. Koronavirüs tedavisi esnasında bu hastalar kardiyolog görsün diye bize danışırlar, çünkü EKG´leri değişir. Enfeksiyon seyri esnasında birtakım salınan sitokinler kalbi deprese ediyor, performansını düşürüyor. Böyle bildirilen vakalar var. Bu konuda yeni yayınlar da geliyor" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs sırasında salınan sitokinlerin kalbin fonksiyonlarını bozduğunu belirten Doç. Dr. Ermiş, "Kalbin enzim değerleri yükselir ve ciddi kardiyak performans düşüklüğü bulguları ortaya çıkar. Bu durumda biz kalp krizi ve kırık kalp sendromu ayrımı yapamadığımızdan bu hastaları anjiyoya alırız. Burada damarların normal olduğunu görüyoruz. Koronavirüs sırasında salınan sitokinler kalbin fonksiyonlarını bozar. Bunun yanında kadınlarda menopoz döneminde görülür. Kalbi koruyan östrojen hormonunun çekilmesiyle daha fazla rastlarız" dedi.
Hastaların erken saatlerde yoğun bakımda takip edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ermiş, "Çünkü hastada aritmiler gelişebilir. Hastanın yoğun bakımda takip edilmesi gerekir. Normalde yüzde 60 olması gereken kalbin performansı yüzde 30´lara kadar düşebilir ve kalp yetmezliği tedavisinin nedeni de budur" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!