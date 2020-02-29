Kalk Gidelim neden yok? Kalk Gidelim yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin yeni bölümünün bugünkü TRT 1 yayın akışında bulunmaması üzerine gündeme geldi. İşte Kalk Gidelim dizisi ile ilgili detaylar...

KALK GİDELİM NEDEN YOK?

İdlib'den gelen acı şehit haberinin ardından birçok televizyon kanalı yayın akışında değişiklik yaptı. Kalk Gidelim de TRT 1 yönetiminin yaptığı değişiklik nedeniyle bu akşam yayınlamayacak.

KALK GİDELİM 100. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kalk Gidelim yeni bölümünün 7 Mart Cumartesi akşamı ekranlarda olması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

01:15 Vuslat

03:40 Ev Sineması "Mavi Bisiklet"

05:40 Ömür Dediğin

06:10 Küçük Hanımefendi

07:40 Beni Böyle Sev



09:45 Tozkoparan

11:20 Ev Sineması "Mavi Bisiklet"

12:50 Şampiyon

15:50 Vuslat

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

23:15 3'Te 3 Tarih