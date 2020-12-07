TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde düşüş yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Kalk Gidelim dizisi final yapma kararı aldı. Peki Kalk Gidelim neden final yapıyor? İşte cevabı...

KALK GİDELİM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytingleri düşük gelen yapımlar bir bir veda ederken son haber sezon başında gün değiştiren ve cumartesiden perşembeye alınan TRT'nin Kalk Gidelim dizisinden geldi. TRT'nin Muğla'da çekilen komedi dizisi final yapıyor. Staff Film imzalı dizi 135. bölümde ekrana veda edecek