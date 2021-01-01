TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinden kötü haber geldi. Dün akşam yılbaşı özel bölümü ile ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi 135. son bölümü ile ekranlara veda etti. Peki Kalk Gidelim neden final yaptı? İşte cevabı...

KALK GİDELİM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytingleri düşük gelen yapımlar bir bir veda ederken son haber sezon başında gün değiştiren ve cumartesiden perşembeye alınan TRT'nin Kalk Gidelim dizisinden geldi. TRT'nin Muğla'da çekilen komedi dizisi dün final yaptı. Staff Film imzalı dizi 135. bölümde ekrana veda etti.

Dizinin final yapma nedeni ise reytinglerdeki düşüş olarak gösterildi.