Kaleye Selmani

Fenerbahçe, Gentian Selmani için Menemenspor’a sözlü teklifini iletti. İki kulüp arasında 300 bin euro bonservis ücreti konuşuldu. Onay gelirse resmi teklif yapılacak ve 22 yaşındaki Arnavut kaleci Fenerbahçe'ye transfer olacak.

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