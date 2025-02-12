Kaleida, İstanbul'da ilk kez sahne aldı

Beşiktaş'taki konseri öncesi açıklamalarda bulunan konuşan Kaleida'nın vokalist Christina Wood, İngiltere merkezli bir grup olduklarını dile getirdi.

Gruptaki arkadaşı Cicely Goulder'ın piyanist olduğunu ve film müziği üzerine çalıştığını belirten Christina Wood; "Benim kilise korosu dışında temelde hiçbir müzik geçmişim yok. Müzik yapmaya 30'lu yaşlarımda başladım. Ableton Live adlı müzik yazılımını kullanarak müzik yapmaya başladım ve bu çok özgürleştiriciydi" ifadelerini kullandı.

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Christina Wood, Türkiye'deki hayranlarıyla ilk defa etkileşime girdiklerini, konser atmosferinin nasıl olduğunu görmek ve onlarla konuşmak için heyecanlı olduklarını söyledi.

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Şarkıcı ve şarkı yazarı Björk'ün favori sanatçısı olduğunu vurgulayan Christina Wood; "Çocukken koro müziği, kilise müziği ve Appalachian halk müziğini severdim. Bu benim için büyük bir etkiydi çünkü hayatımın ilk bölümünü Kentucky'de geçirdim. Cicely de erken dönem house müziği, funk ve soul müziği seviyor. Bu yüzden yaptığımız işe giren pek çok farklı konu var" dedi.

Christina Wood, müzikal hedeflerine ulaşmak üzere çalışmaya devam ettiklerinin altını çizerek; "Sanıyorum kişisel olarak müzikal hedeflerim, yaptığımız işte daha iyi olmak ve daha güçlü müzikler yapmak. Nasıl olduğunu tarif etmek biraz zor ama belki daha çok şarkı sözlerine ve geleceğe odaklanmak istiyorum" diye konuştu.

İngiltere ve Almanya'dan Christina Wood ile Cicely Goulder'den oluşan dream-pop ikilisi, 2014'te yayınladığı 'Think' adlı single ile John Wick filminde yer alarak dünya çapında ün kazandı. Ardından çıkardıkları şarkılar ve albümlerle popülerlikleri arttı.

Kaleida'nın 1980'li yılların ünlü şarkısı "99 Luftballons"a yaptıkları cover büyük ilgi gördü. Şarkı, Charlize Theron'un başrolünde olduğu "Atomic Blonde" filminde yer aldı.

Dream pop'un atmosferik ve derin melodilerini, synth-pop'un modern tınılarıyla harmanlayan grup, güçlü vokallerle dinleyicilerine etkileyici bir deneyim sunuyor.