Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evine giderken sokakta takip ettiği kadını bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinde "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" dediği öğrenildi. Saldırgan adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tokat Erbaa'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden 36 yaşındaki S.G'yi kaldırımda yürüdüğü sırada bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin olayla ilgisi bulunmadığı belirlendi.

          Bunun üzerine M.K, serbest bırakıldı.

        • 2

          Polisin 60 ev ve iş yerindeki yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesinin ardından olayla ilgili zihinsel engelli İ.B. (25) gözaltına alındı.

        • 3

          SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

          İHA'nın haberine göre, İ.B. emniyette verdiği ifadesinde "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" dediği öğrenildi. Saldırganın ayrıca psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu belirtildi.

          İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        • 4

          Öte yandan, İ.B'nin S.G'ye saldırdığı anlarla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

          Görüntülerde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan zanlının bir anda bıçakla saldırması ve kaçmaya çalışan kadını kovalaması yer alıyor.

          Başka bir kayıtta ise İ.B'nin elinde şapkayla yürüdüğü anlar görülüyor.

          NE OLMUŞTU?

          Erbaa ilçesinde dün akşam kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan S.G. hastaneye kaldırılmıştı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa