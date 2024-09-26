Kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evine giderken sokakta takip ettiği kadını bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinde "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" dediği öğrenildi. Saldırgan adliyeye sevk edildi.
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Tokat Erbaa'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden 36 yaşındaki S.G'yi kaldırımda yürüdüğü sırada bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin olayla ilgisi bulunmadığı belirlendi.
Bunun üzerine M.K, serbest bırakıldı.
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Polisin 60 ev ve iş yerindeki yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesinin ardından olayla ilgili zihinsel engelli İ.B. (25) gözaltına alındı.
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SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İHA'nın haberine göre, İ.B. emniyette verdiği ifadesinde "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" dediği öğrenildi. Saldırganın ayrıca psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu belirtildi.
İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Öte yandan, İ.B'nin S.G'ye saldırdığı anlarla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan zanlının bir anda bıçakla saldırması ve kaçmaya çalışan kadını kovalaması yer alıyor.
Başka bir kayıtta ise İ.B'nin elinde şapkayla yürüdüğü anlar görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Erbaa ilçesinde dün akşam kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan S.G. hastaneye kaldırılmıştı.