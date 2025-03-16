Kaldırımda beklerken öldürüldü!

Şişli'de kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'ya kimliği belirsiz şüpheli, 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

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DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yanaşan kişi, silahını çıkararak Karacaya ateş etmeye başladı.

HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YEĞENİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.