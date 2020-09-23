AİLE ONAY VERDİ

Daha sonra da New York sokaklarında görülen ikiliye yakın bir kaynak, çiftin ilişkilerinin gençlik aşkından ibaret olduğunu öne sürmüştü.

Ancak aynı kişi, Gerber'ın daha önceki ilişkisini onaylamayan Crawford ve baba Gerber'ın bu ilişkiye onay verdiğini iddia etmişti.