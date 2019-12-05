Kahvenin faydaları nelerdir?

Kahve; aromatik bir kokuya ve kiraz çekirdeklerine benzeyen yapıya sahip bir bitkidir. Tropikal sıcak iklimlerde yetişmektedir. Kahve çekirdeklerinin içeriğinde klorojenik asit, sitrik ve malic asit, asetik ve antioksidanlar ile kafein bulunmaktadır.
Zararlı olduğu söylense de kahvenin oldukça çok yararı bulunmaktadır. Bunlar;
- Baş ağrılarına iyi gelmektedir.
- Karaciğer ve mide rahatsızlıklarını hafifletmektedir.
- Kanser hücrelerinin yayılmasını engellemektedir.
- Sinir sistemini uyarmasından dolayı vücuda zindelik ve enerji vermektedir.
- Beyni uyararak konsantrasyonu arttırmaktadır.
- Safra taşlarının oluşumunu engellemektedir.
- Erkeklerde kaliteli ve çok sayıda sperm üretimini sağlamaktadır.
- İçeriğinde kafein bulunmasından dolayı yağ yakımın da etkilidir.
- Fiziksel olarak performansı arttırmaktadır. Bu nedenle sporcular antrenmanlardan önce kahve tüketmektedirler.
- Diyabet hastaları için yararlıdır. Diyabete bağlı felçlere karşı kişiyi korumaktadır. Yapılan araştırmalara göre diyabet riskini %7 oranında azalttığı tespit edilmiştir.
- Alzheimer hastalığından da korumaktadır. Alzheimer 65 yaş üstündeki kişilerde görülmektedir. Tedavisi bulunmayan bu rahatsızlığa yakalanma oranının kahve içenlerin, içmeyen kişilere göre %65 daha düşük olduğu görülmüştür.
- Parkinson hastalığına yakalanma riskini içeriğinde bulunan kafein nedeniyle büyük oranda düşürmektedir.
- Günde 4 fincan kahve tüketmek vücudumuzun önemli organlarından olan karaciğeri koruyarak, siroz riskini düşürmektedir.
- Depresyon için günde 3 fincan tüketilmesi yüksek oranda depresyonla mücadelede katkı sağladığı görülmektedir.
- Kalp sağlığını koruyarak, inme riskini düşürdüğü tespit edilmiştir. Kan basıncını arttırdığı söylenen kahvenin düzenli olarak tüketilmesi özellikle bayanlarda kalp hastalıklarının riskini azaltmaktadır.
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