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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, plakasız motosikletlerle kahvehanenin önüne gelen 3 kişi, 'Siz misiniz muhbirlik yapan' diyerek bağırdıktan sonra tabancayla ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 43 yaşındaki Nuh Çifci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganları kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 01:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 01:51
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        Kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü
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        Olay, saat 21.00 sıralarında Reis Mahallesi 9030 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle kahvehanenin önüne gelen şüpheliler, 'Siz misiniz muhbirlik' yapan diyerek tabanca ile ateş açtı.

        AĞIR YARALANMIŞTI, KURTARILAMADI

        Bu sırada kahvehanede bulunan Nuh Çifci, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen Çifci'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Nuh Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çifci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ŞÜPHELİLER SEFERİSAR'DA YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ayrıca, olay yerinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma ile 3 şüpheli olaydan kısa süre sonra Seferihisar ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #karabağlar
        #Son dakika haberler
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