Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kahvehaneye girdi, ölüme yol açtı! | Son dakika haberleri

        Kahvehaneye girdi, ölüme yol açtı!

        Isparta'da korkunç bir kaza yaşandı. Olayda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kahvehaneye girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahvehaneye girdi, ölüme yol açtı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobilin köy kahvehanesine girdiği kazada müşterilerden Hasan Ünver (75) hayatını kaybetti, Mustafa Topçu (19) ile sürücü S.Ö. yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 13.30 sıralarında Senirkent'e bağlı Garip köyünde meydana geldi.

        S.Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kahvehanesine daldı. Kazada sürücü S.Ö. ile kahvehanede oturan Mustafa Topçu ile Hasan Ünver yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        KAZA KAMERADA

        Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ünver kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kahvehanede oturanlara çarptıktan sonra durması ve kazayı gören çevredekilerin koşarak yardıma gelmeleri yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa