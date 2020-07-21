Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman kalkacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle kafelerde ve kıraathanelerde oyun oynanması yasaklanmıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayımlandı.

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede oyun yasağı ile ilgili bir karar bulunmuyor. Bunun üzerine kıraathanelerde ve kahvehanelerde oyun yasağı devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA GENELGE

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının hayata geçirildiği hatırlatılan genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, her bir faaliyet alanı/iş kolunun belirlenen kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.



Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.