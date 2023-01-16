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Düzce'deki kahvehaneci cinayeti zanlısı 10 ay sonra yakalandı

Düzce'de, kahvehane işleten Murat Uyar'ı tabancayla vurarak öldüren Güven Göncü, 10 ay sonra Sakarya'da saklandığı evde operasyonla yakalandı

Giriş: 16.01.2023 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kahvehaneci cinayeti zanlısı 10 ay sonra yakalandı
DHA

Düzce'de, kahvehane işletmecisi Murat Uyar'ı (42) öldürdüğü iddiasıyla aranan Güven Göncü, 10 ay sonra yakalandı

Olay, geçen yıl 19 Mart'ta, Gümüşova'da meydana geldi. Kahvehane işleten Murat Uyar ile Muhammed Göncü arasında tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre Göncü'nün yeğeni Güven Göncü, Uyar'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Murat Uyar
Murat Uyar

Çalışma başlatan polis ekipleri, 10 ay sonra, şüphelinin Sakarya'daki evde gizlendiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Göncü'yü operasyonla yakaladı. Düzce'ye getirilen Göncü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Güven Göncü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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