27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçmişte karaciğerin en büyük düşmanları ve karaciğer sirozunun en sık görülme nedenlerinin virüsler ve alkol olduğu düşünülürdü. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre günümüzde durum değişti ve ilk sırayı, “karaciğer yağlanması” aldı. Ne kadar mı sık görülüyor? “Toplumda her 4 kişiden birinde var” dersek ne sıklıkta karşılaşıldığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Çoğumuz farkında olmadan yıllarca hiç bir belirti vermeden var olan bu sorunla yaşıyoruz. Ne zaman kan testleri ve ultrason yaptırıyoruz, karaciğer yağlanmamız olduğunu öğreniyoruz. Peki kolayca teşhis edilen karaciğer yağlanması nasıl bir sağlık sorunu? İlacı var mı? Kesin tedavisi mümkün mü? İç Hastalıkları Uzm. Dr. Metin Okucu, “Bu tamamen kişinin yaşam tarzıyla ilgili bir sorundur.Bu anlamda çaresi vardır ve önlemesi kolaydır” diyor ve devam ediyor; “Karaciğer yağlanmasına çok iyi gelen bir ilaç yoktur. Bu anlamda doğru besinler tüketmek ve kilo kontrolünü başarmak çok önemlidir.”
İŞTE YAĞLI KARACİĞERE İYİ GELEN BESİNLER
1. BALIK
Somon, ton gibi balıklarda buluna Omega3’ler karaciğer hücrelerinde biriken yağın çözülmesine katkı sağlar. Eğer haftada 2 kez balık yemiyorsanız, balık yağı takviyesi alabilirsiniz.
2.AVOKADO
İçindeki sağlıklı yağlar karaciğerde yağ birikmesini azaltıp toksinleri uzaklaştırır.
3.YEŞİL ÇAY
Yağ birikmesini azaltıp,toksinleri atar. Kilo kontrolü ve kolesterole de gelir.
4.SARIMSAK
Karaciğerden toksinleri atmaya yardımcı olur.
5.GREYFURT
Karaciğerin tamir edilmesine yarar. Dikkat! ilaç kullanıyorsanız greyfurt yemeyin. İlaçların etkilerini zararlı şekilde artırıyor veya bozuyor.
6.ZEYTİNYAĞI
Hem Omega3 ler hem de antioksidan içerir ve yağ birikimini azaltır.
7.KAHVE
Kahve bugüne kadar faydası araştırmalarla kanıtlanan en iyi karaciğer ilacı. Hatta belki ilaçlar bile kahve kadar etkili değil. Kahvenin üç faydası olduğu belirtiliyor. İlki karaciğerin birikmiş yağlanmasını azaltması, ikincisi alkolün toksik etkilerini gidermesi, üçüncüsü ise karaciğer iltihabının ilerleyip siroza gidişini yavaşlatması. Bu yararları tüketilen her kahve için geçerli. (kafeinsiz olanlar dahil)
Not: Eğer size dokunduğunu, çarpıntı ve uyku sorunu yaptığını düşünüyorsanız kafeinsiz tüketin. İçilen miktarın da önemli olduğunu unutmayın. (Günde 1-2 kahve yetmiyor ve en az 4-5 kahve içmek gerekiyor.)
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