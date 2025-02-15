Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle Antalya'da hayatını kaybetti
Giriş: 15.02.2025 - 05:39 Güncelleme: 15.02.2025 - 06:10
Yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.
Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
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