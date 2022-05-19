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Denizli'de kahreden tesadüf! Yaralıya müdahaleye giden sağlıkçı kadının en zor anı

Denizli'de dün akşam saatlerinde eğlence mekânına giden güvenlik görevlisi, çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibindeki kadın hayatının şokunu yaşadı. Kadın sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı şahıs kurtarılamadı

19.05.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kahreden tesadüf! Sağlıkçının en zor anları
Kahreden tesadüf! Sağlıkçının en zor anları
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İHA

Denizli'de bıçaklı kavgaya müdahaleye giden sağlık ekibindeki kadın, yaralının kocası olduğunu görünce sinir krizleri geçirdi.

Kahreden tesadüf, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eğlence mekânına giden Gökhan Saygır (40) ile Levent U. (38) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Saygır defalarca bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi kadın, kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Saygır, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Olay Yeri İnceme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından Levent U. yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastaneye kaldırılan ve çok fazla kan kaybeden güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saygır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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