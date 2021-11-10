Oğlunun gözlerinin önünde! Kahreden olay!

İHA

Samsun'un Bafra ilçesindeki, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Caddesi'nde bulunan 5 katlı inşaatta akılalmaz bir olay meydana geldi.

4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, inşaattaki odun parçalarını 4 kattan çuvallayarak aşağı atan Ahmet Kuruçaylı, oğlunun gözleri önünde dengesini kaybederek yere düştü.

AĞIR YARALANDI

Tuğlaların üzerine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.