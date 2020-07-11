Kaza, Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ergün Mutlu'nun kullandığı asfalt zift tankeri bir anda hareket etti.

Bu sırada tankerin yanında bulunan Sedat Küçükekenci, tekerin altında kaldı. Bacaklarından ağır yaralanan Küçükekenci, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Küçükekenci'nin bacaklarının kesildiği belirtildi.