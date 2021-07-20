Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!

AA

Onikişubat Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.