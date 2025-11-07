Habertürk
        Kahramanmaraş'ta heyelan! 10 ev toprak altında | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta heyelan! 10 ev toprak altında

        Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan sonucu 10 köy evi toprak altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:48 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:48
        Kahramanmaraş'ta heyelan! 10 ev toprak altında
        Kahramanmaraş'ta heyelan, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Şahinkayası Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte depremzedeler için yapılan 10 köy evi toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre evlerden 3’ü tamamen toprak altında kalarak büyük hasar oluşurken, diğer 7 evde ise kısmı zarar meydana geldi.

        Mahalle sakinleri, toprak altında kalan köy evlerinin henüz tamamlanmamış evler olduğunu ve yaşayan kimsenin bulunmadığını belirtirken, heyelanın da bugün Hatay’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığını söyledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
