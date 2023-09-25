Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 25 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 25 Eylül Pazartesi günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Elbistan'da deprem meydana geldi. İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke geneli ve yakın ülkelerde meydana gelen sarsıntıları listeleyen AFAD ve Kandilli Rasathanesi 25 Eylül Pazartesi günü Kahramanmaraş Elbistan'da deprem olduğunu açıkladı. İşte 25 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 25 Eylül Pazartesi günü saat 01:49'da Kahramanmaraş Elbistan'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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